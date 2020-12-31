الحكومة تنفى إجبار قاطنى العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات بديلة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما يجرى تداوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إجبار قاطنى المناطق العشوائية الجارى إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة.





وتواصل المركز، مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإجبار قاطنى المناطق العشوائية الجارى إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه لاستلام وحدات سكنية بديلة، مُوضحاً أن الدولة تقوم بتوفير مساكن حضارية بديلة فى مناطق مخططة عمرانياً لقاطنى المناطق العشوائية فور إخلائها، حيث يتم نقلهم بوحدات كاملة الخدمات والمرافق ومفروشة بالكامل، مُشيراً إلى أن ما يلتزم المواطن بدفعه هو حوالى 300 جنيه شهرياً فقط مقابل أعمال الصيانة. وفى سياق متصل، يجرى توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المناطق الجديدة كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.

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