تحذير أخير .. 50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد

جدة - نرمين السيد - تبدأ الجهات المختصة، الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021، تنفيذ تكليف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة.





ووجه رئيس الوزراء، أن تكون الغرامة فورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وتطبق الغرامة الفورية لمخالفى ارتداء الكمامة، فى المواصلات العامة والهيئات الحكومية فقط، وليس على المواطنين فى أثناء السير بالشارع.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأماكن العامة المقصود بها القرار، هى: "الأماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل المواصلات الجماعية كالمترو وأتوبيسات النقل العام، والخاصة كالميكروباص والتاكسى".

وعن آلية التعامل مع المخالف، قال سعد: "متاح أمام المواطن أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع فى هذه الحالة 50 جنيهًا بل 100 جنيه وفى حال رفض الدفع فى النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة فى هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها فى المكان الذى ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة".