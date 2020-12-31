مجلس الشيوخ يدين تفجيرات مطار عدن: لن تضعف من عزيمة الشعب اليمنى

جدة - نرمين السيد - أدان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، بأشد العبارات التفجيرات التى وقعت مؤخرا فى مطار عدن أثناء وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة الى المطار قادمة من المملكة العربية السعودية.





جاء ذلك فى رسالة بعث بها رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس النواب اليمنى، سعيد سلطان سعيد البركانى، مؤكدا فيها وقوف مصر حكومة وبرلمانا وشعبا مع الشعب اليمنى الشقيق فى هذا المصاب الجلل الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبنائه.

وشدد على أن مجلس الشيوخ على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تضعف عزيمة الشعب اليمنى ولن تثنى الحكومة اليمنية عن أداء مهامها الوطنية الموكلة إليها عقب الإنجاز الذى تم فى اتفاق الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، داعيا الله عز وجل لمن توفاهم الله بالرحمة والمصابين بسرعة الشفاء.

وجاءت الرسالة كما يلى:

السيد سعيد سلطان سعيد البركانى

رئيس مجلس النواب اليمنى

تلقينا ببالغ الحزن وعميق الأسى نبأ الهجوم الإرهابى الذى استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها الوطنية الموكلة إليها، وهو الهجوم الذى أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

ومجلس الشيوخ المصرى يدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامى الذى يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمنى ، ونحن على يقين بأن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تُضعف من عزيمة الشعب اليمنى أو تُثنى الحكومة اليمنية عن المضى قدما لتحقيق أمن وأمان ومصلحة بلادهم، عقب الإنجاز الذى تم التوصل إليه فى اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

ونحن إذ نعرب عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية "حكومة وبرلمانا وشعبا" لأهالى الضحايا وللحكومة والشعب اليمنى الشقيق، فإننا ندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل.