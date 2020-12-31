لالتزامه بالمعايير الدولية.. تجديد ترخيص التشغيل لمطار القاهرة لمدة 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - حصل مطار القاهرة الدولى، على تجديد الترخيص التشغيلى لمدة 3 سنوات من سلطة الطيران المدنى المصرى، قابلة للتجديد، وذلك طبقا لتشريعات كل من الطيران المدنى المصرى ومنظمة الطيران المدنى الدولى "الايكاو".





وأكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن سلطة الطيران منحت الترخيص لمطار القاهرة بعد استيفائه كل متطلبات القواعد الدولية والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو) والمحلية المنصوص عليها فى التشريعات الخاصة بترخيص المطارات بسلطة الطيران المدنى المصرى.

وأضاف سعيد، أن تجديد ترخيص مطار القاهرة جاء ليؤكد على التزامه بجميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدنى بما يتوافق مع التشريعات المصرية والدولية فى مجال تأمين وسلامة وجاهزية المطارات، كما يعزز من مكانته على المستوى الإقليمى والدولى ويعزز الثقة فى استخدام المطارات المصرية ويعد خطوة أساسية فى التنمية والاستثمار.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولوياتها تنمية وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات المصرية مما ينعكس إيجابيا على تشجيع الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.

ووجه رئيس القابضة، الشكر لجميع العاملين بمطار القاهرة على ما يبذلونه من جهد وتفانى فى أداء المهام المنوطة بهم خلال الفترة الماضية والتى أهلتهم لاجتياز مراحل الترخيص أو تجديده، مطالبا العاملين بضرورة الاستمرار فى الجهد للمحافظة على سريان الترخيص من خلال المتابعة المستمرة والتعديلات اللازمة عند الضرورة.

وأفاد رئيس القابضة، أنه جرى مراجعة الأساسيات التى لابد من توافرها قبل إصدار الترخيص، وهى سلامة الممرات والارتفاعات حول المطار ووسائل الاتصال بين سيارات الإرشاد وبرج المراقبة والعلامات الضوئية على الممرات والطرق الغربية وإضاءة الممرات والطرق الرئيسية ووسائل الإطفاء فى حالة الطوارىء.

ووجه محروس، الشكر لرئيس سلطة الطيران المدنى والقائمين على الترخيص من المطارات، على المجهود المبذول للحصول على التجديد والترخيص للمطارات، وبما يتوافق مع التشريعات المصرية والدولية فى مجال تأمين وسلامة المطارات، كما أثنى على أداء ومجهودات العاملين بالمطار والتى أهلتهم لاجتياز مراحل الترخيص أو تجديده.