كلية التمريض بجامعة القاهرة: لن يدخل طالب الامتحان إلا بعد سداد المصروفات

أعلنت كلية التمريض بجامعة القاهرة ،عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انه لن يتم سماح دخول أى طالب من جميع الفرق لامتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢٠ _ ٢٠٢١ الا بعد سداد الرسوم الدراسية وتسليمها الى مكتب الشئون، مشيرة إلى أهمية سرعة الاستجابة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول .

وقد ساهمت كلية التمريض بجامعة القاهرة في القافلة الطبية الشاملة لحلايب وشلاتين ، التي جرى تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في أنشطة القافلة .

وشارك من الكلية الدكتورة فاطمة عابد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، كما شاركت في القافلة الدكتورة مروة عبد الكريم الأستاذ المساعد بقسم تمريض الاطفال والدكتورة ولاء محمود المدرس المساعد بقسم تمريض صحة الام وحديثي الولادة والدكتور محمد الدفراوي المدرس المساعد بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ .

كانت جامعة القاهرة أطلقت قافلة طبية شاملة إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، تستمر 5 أيام، ويشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة والطب البيطري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.