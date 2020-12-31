دورة تدريبية متخصصة بمركز سقارة لتنمية مهارات العاملين والمديرين في مجال حماية...

في اطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل ... احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس الموافق 31/12/2020 بتخريج 82 متدرباً أنهوا 3 دورات تدريبية فى "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم في السياسات السكانية " وتحليل البيانات بإستخدام الحاسب الآلى بإستخدام برنامج SPSS للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وإدارة وسائل التواصل المجتمعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والاعلام ومراكز التدريب.

وفى نفس السياق يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ برنامجه التدريبي الاسبوع القادم بفعاليات الأسبوع الـ17 بعقد 3دورات تدريبية على تنمية مهارات العاملين والمديرين في مجال حماية الطفل بالوحدات العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وبرنامج إدارة المشروعات (pmp) وتحليل البيانات بإستخدام برنامج) (spss للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات إضافة الى استمرار دورة إعداد مدربين TOT يستفيد من هذه الدورات 132 متدرباً.