وزارة الهجرة تصدر عددًا خاصًا من مجلة ”مصر معاك”

حصاد العام 2020، ومستجدات "اتكلم عربي" ومواصلة ندوات "مصر تستطيع بالصناعة" وإطلاق "بداية ديجيتال".. أبرز موضوعات العدد
تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الرابع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، في ختام عام 2020 الحافل بالأحداث والتحديات، حيث حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا، فرصدنا أبرز ما قدمته الوزارة على مدار العام، كما نستعرض مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وكذلك ما وصلت إليه مبادرة "شباب الدارسين بالخارج".
ويضم العدد أيضا، تفاصيل انطلاق الندوتين الحواريتين الثانية والثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة نخبة من خبرائنا حول العالم، حيث ناقشت إحداهما مستقبل صناعة الغزل والنسيج المصرية، والأخرى توطين صناعة السيارات في مصر.
كما رصدنا تعاون وزارة الهجرة مع شركائها في إطار مبادرتي "مراكب النجاة و"نورت بلدك" والذي أثمر عن إطلاق منصة "بداية ديجيتال" لتدريب الشباب والعائدين من الخارج، هذا إلى جانب رسائل معالي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.
والمجلة متاحة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38LBTyE
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