وزير الأوقاف يهنىء الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

هنأ وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعام الميلادي الجديد ، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله عام يمن وبركة وخير عليه وعلى مصرنا العزيزة في ظل قيادته الحكيمة، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا وسائر بلاد العالمين .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفى برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصرى العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021 ، وتضمن نص البرقية : "ونحن نتأهب لاستقبال عام ميلادى جديد، يكون من دواعى سرورى أن أنقل إليكم ‏بأسمى واسم نواب المجلس أطيب الأمانى وأزكاها أن تبلغ مصر وشعبها بقيادتكم ‏الواعية ما تصبو إليه من أمن وأمان ورخاء ونماء"، مضيفا :"عاماً جديداً -يا سيادة الرئيس- تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق ‏على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي ‏انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد".

وأضاف رئيس مجلس النواب ،: "لقد حفل العام المنقضى بتسارع مسيرة العمل الوطنى التي قدتموها، في كافة ‏المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى ‏وإيلاء الاقتصاد القومى من عثرته"، مؤكداً أن شعب مصر على يقين أن من أودعه ثقته وأمانته عينه ساهرة لقيادته إلى مرفأ الأمن والأمان.‏