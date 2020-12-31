نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنيء الرئيس بالعام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله عام يمن وبركة وخير على سيادته وعلى مصرنا العزيزة في ظل قيادته الحكيمة، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا وسائر بلاد العالمين.

وواصلت وزارة الأوقاف، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها، في جميع المديريات، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، في إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله (عز وجل) مبنًى ومعنًى، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار كورونا.

وأكد القائمون على القطاع الديني بالوزارة، أن التزام الإنسان بالإجراءات والضوابط الاحترازية داخل المسجد وخارجه هو تطبيق عملي لمنهج الإسلام، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) ( لا ضرر ولا ضرار)، فلنحافظ على أنفسنا وأوطاننا بالتزام الإجراءات والضوابط الاحترازية حتى يرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصرنا وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

فيما أشار مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أن وعي الإنسان هو السلاح الأول في مواجهة انتشار الأمراض والأوبئة التي تعصف بالمجتمعات والأوطان، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل)؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء، ويعجل بالشفاء ويحفظ مصرنا من كل سوء ومكروه.

