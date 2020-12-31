نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنيء البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد، وكلف عددًا كبيرًا من قيادات الوزارة بتقديم التهنئة لجميع الكنائس المصرية كل ومحيطه الإقليمي بأعياد الميلاد المجيدة.

سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا على مصرنا العزيزة وعام أمن وسلام على العالمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء.

وكان قد هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله عام يمن وبركة وخير على سيادته وعلى مصرنا العزيزة في ظل قيادته الحكيمة، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل سبحانه وتعالى برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا وسائر بلاد العالمين.