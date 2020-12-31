نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإعلام يهنئ السيسي بالسنة الميلادية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

إنه لمن دواعى فخرى واعتزازى أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة بمناسبة قرب حلول السنة الميلادية الجديدة، أعادها الله على سيادتكم بالخير واليُمن والبركات، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والرخاء تحت حكمكم الرشيد، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يرعاكم ويوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، إنه نعم المولى ونعم النصير.