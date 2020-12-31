نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحلال السيارات في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مطلع شهر كانون الثاني (يناير) ، ستطلق الحكومة الخطة الوطنية لتجديد واستبدال مركبات الغاز الطبيعي” ، والتي ستسمح للمواطنين ومالكي سيارات الأجرة و “الميني باص” باستخدام المركبات الحديثة التي تعمل بالوقود المزدوج “التي تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي”. استبدال سيارات عمرها 20 سنة. في عملية تنفيذ أحكام “قانون المرور” ، تسمح الأحكام فقط باستخدام السيارات لمدة 20 سنة ، وبالنظر إلى التأثير الاجتماعي للمواطنين ، لم يتم تفعيل هذه الأحكام من قبل.

موعد البدء على تقديم السيارات الجديده

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في كلمة متلفزة إنه ابتداء من يناير المقبل سيتم عرض طرازات السيارات التي يمكن استبدالها بسيارات متداعية من خلال المعارض وسيكون هذا العدد 7 أنواع من سيارات هيونداي. في إطار رغبة الدولة في نقل أحدث التقنيات إلينا ، فإن آليات التمويل ووجود شركات الغاز الطبيعي وشركات التأمين ومشاركة الشركات الأجنبية كلها مقبولة. وأضاف: طالما أننا حاضرون ، فإن أي شخص يرغب في التقدم للنظام سوف يتقدم بطلب للحصول على النظام.

السيارات المتوفره في نظام التجديد

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الهدف من الخطة هو استبدال 70 ألف سيارة قديمة بـ 55 ألف تاكسي و مالكي سياراتي و 15 ألف ميني باص بحلول عام 2021 ، واستبدال ما يقرب من 180 ألف سيارة بحلول 2022 و 2023. سيارة. أعلن القصر الرئاسي للجمهورية أن الحكومة ستقدم للمواطنين حوافز مالية لتشجيعهم على المشاركة في البرنامج الوطني لاستبدال وتجديد السيارات.

نظام الاقساط

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه ما دام البنك المركزي المصري يطلق خطة وطنية لسداد باقي أسعار السيارات بالتقسيط بأقل من 5٪ من الفوائد ، وتصل فترة السداد إلى 10 سنوات ، سيدفع المواطنون سلف السيارات . الدفع على شكل حوافز اقتصادية . وقال جامع إن السيارات المقدمة في المرحلة الأولى من الخطة سيتم تجميعها محليًا ، الأمر الذي سيحفز الصناعة في مصر ويوفر المزيد من فرص العمل ، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستكون بالتعاون مع الشركات العالمية. وجذب التكنولوجيا الأجنبية للعمل في مصر. وذكر وزير التجارة أنه عندما بدأت الحكومة في التخطيط لتنفيذ الخطة ، كانت أهدافها هي السيارات وسيارات الأجرة والحافلات الصغيرة ، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن المواطنين العاديين الحق في قيادة سيارة جديدة ذات اقتصاد جيد ، ثم دمج سيارة الملاك في الخطة الوطنية.

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