عاجل.. تأجيل جميع امتحانات الفصل الأول إلى بعد إجازة نصف العام

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، على المقترح الذى تقدمت به وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 - 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.





كما وافق المجلس، على تأجيل كل الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته. جاء ذلك فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

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