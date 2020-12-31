عاجل .. اتصال هاتفى من السيسى للرئيس الجزائرى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الجزائرى بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا، متمنياً له دوام الصحة والعافية وللجزائر وشعبها الشقيق كل خير وسلام وازدهار.

كما تناول الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية الصحية من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية.

وعلى صعيد قضايا المنطقة، جرى تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة الليبية، حيث أستعرض السيد الرئيس الجهود المستمرة التى تبذلها مصر فى اطار المسار السياسي، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة بين البلدين من اجل عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.

من جانبه؛ أكد الرئيس تبون اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التى تربطها بمصر على المستويين الرسمى والشعبي، مثمناً تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند على ثقلها السياسى المحورى على الصعيدين الإقليمى والدولي.

وأكد الرئيس تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادى وتعظيم حجم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات البينية.