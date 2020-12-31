حصاد 2020.. الهجرة تصدر عددا خاصا من مجلة مصر معاك

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الرابع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، فى ختام عام 2020 الحافل بالأحداث والتحديات، إذ حرصت الوزارة على أن يحمل طابعًا خاصًا.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الخميس، أنه في هذا العدد تم رصد أبرز ما قدمته الوزارة على مدار العام، واستعرض مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، وكذلك ما وصلت إليه مبادرة "شباب الدارسين بالخارج". ويضم العدد أيضا، تفاصيل انطلاق الندوتين الحواريتين الثانية والثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة نخبة من خبرائنا حول العالم، إذ ناقشت إحداهما مستقبل صناعة الغزل والنسيج المصرية، والأخرى توطين صناعة السيارات فى مصر.

كما يلقى هذا العدد الضوء على تعاون وزارة الهجرة مع شركائها فى إطار مبادرتى "مراكب النجاة و"نورت بلدك" والذى أثمر عن إطلاق منصة "بداية ديجيتال" لتدريب الشباب والعائدين من الخارج، هذا إلى جانب رسائل وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

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