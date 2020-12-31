عاجل.. الخارجية عن المصالحة مع قطر: المهم صدق النوايا

جدة - نرمين السيد - صرح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن مصر دائماً ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربى والتوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربى ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح جميع الأطراف.





جاء ذلك ردا على سؤال صحفى حول ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعية وقطر. وأكد المُتحدث، وفقا لبيان صحفى، على أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية والتصدى لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومى العربى.

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