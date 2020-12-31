فيديو.. أندرية زكى: عيد الميلاد رسالة طمأنينة فى الوقت الصعب

جدة - نرمين السيد - وأضاف زكى، فى بيان بالفيديو، اليوم الخميس : "دعونا نتمسك بكلمة الله التى تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التى نواجهها، وأصلى أن نراجع حياتنا وعلاقتنا مع الله وأننا نعلن يا رب أننا لك، ولغيرك لن نكون".
وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر قائلا: "الميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية، بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل، أصلى أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطى حكمة للرئيس والحكومة".
وأوضح أندريه زكى، أن احتفال الميلاد هذا العام سيقام مقتصرًا على رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، سيقام احتفال الميلاد هذا العام مقتصرًا على رؤساء المذاهب الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلى العام، ويذاع على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعى، الثلاثاء 5 يناير الساعة 7 مساءً.
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