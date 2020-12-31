وزارة التنمية المحلية تعلن ترخيص 255 ألف توك توك وإزالة 38 موقفا...

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن أن الانتهاء من ترخيص 255 ألف مركبة توك توك حتى الآن، بالإضافة إلى تكليف المحافظات بفتح تراخيص الأجرة لمركبات "مينى فان" كبديل للتوك توك، ضمن خطة الدولة لترخيص مركبات التوك توك وتوفير بديل آمن لها.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها اليوم أنه تم تكليف المحافظات بحظر تسيير مركبات التوك توك فى عواصم المحافظات والمدن أو فى الطرق الرئيسية والسريعة، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتذليل كافة معوقات تراخيص مركبات التوك توك وتوعية مالكيها بالسير فى إجراءات الترخيص، وتوفير أماكن على حدود القرى تصلح مواقف لمركبات التوك توك وتحديد تعريفة ركوب وخطوط سير لها .

كما تم تكليف المحافظات بتوفير أماكن وساحات لحجز مركبات "التوك توك" المخالفة التى يتم ضبطها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتوفير أماكن إضافية للإدارات المرور لتخصيصها لتنفيذ إجراءات ترخيص مركبات التوك توك، وإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، والجهة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هى المرور.

وحول تطوير المواقف والساحات وزيادة متحصلات الدولة منها، أوضحت الوزارة أنه تم تكليف المحافظات بإعداد كل رؤية لتطوير منظومة المواقف وأماكن إنتظار السيارات بها وجدول زمنى للتنفيذ، والمتابعة من خلال اجتماعات يتم عقدها بالوزارة، وتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات، و تكثيف الحملات المشتركة مع ادارات المرور لإزالة المخالفات، والحد من الظواهر السلبية ،التصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة، حيث تم تقنين 110 مواقف عشوائية، وإزالة 38 موقف عشوائى، استبدال 57 موقف.

كما تم تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكرتونية وكاميرات مراقبة، واسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير عدد 414 موقف، احلال وتجديد 131 موقف، إنشاء 47 موقف جديد، و 4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية وكاميرات مراقبة وعدد (1) باركينج ذكى معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجارى دراسة تنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى، لافتة إلى أن إيرادات المنظومة بلغت عن الفترة من 2018/7/1 حتى 2019/6/30 مبلغ 565471068 جنيه والفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 مبلغ 601812652 جنيه، فيما يجرى دراسة طرح المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات للاستثمار والادارة بأساليب متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى وذلك بغرض تعظيم الإيرادات والتطوير وتقديم خدمة جيدة.