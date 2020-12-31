رئيس الهيئة السكة الحديد في جولة مفاجئة على محطة القاهرة

تفقّد اليوم المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة، محطة القاهرة للتأكد من انتظام سير العمل بها ومتابعة انتظام العاملين، وكذا التأكيد على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة من قِبل الهيئة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأثناء المرور، أكد رئيس الهيئة على العاملين بشبابيك حجز التذاكر بالمحطة بحُسن معاملة الجمهور والتأكيد على التزام العاملين بكافة الإجراءات الوقائية المعلن عنها سابقًا من قِبل الهيئة، والمتمثلة في التباعد وعدم التزاحم وتطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الالزامي مع تطبيق الغرامات المقررة مع المخالفين، وكذا التأكيد على تعقيم وتطهير مكاتب العاملين، مكاتب حجز التذاكر، والأرصفة.

كما تفقّد المهندس أشرف رسلان القطارات على أرصفة المحطة، موجهًا بنظافتها واستعدادها بالشكل الأمثل، مع التأكيد على انتظام مواعيد القيام والمتابعة أولاً بأول لتقديم الخدمة التي تتناسب مع التطوير الذي تشهده الهيئة، وتُشعر المستخدم بتحسن مستوى الخدمة لتنال رضاه.

كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة انتظام عمل الإذاعة الداخلية بالمحطة، لما تمثله من أهمية فيما يخص الاعلان عن أية ملاحظات من شأنها تنبيه جمهور الركاب، مع التوجيه بمراجعة بعض الدهانات بمحطة الشرق الخاصة بقطارات الوجه البحري، لتناسب النسق الجمالي والمظهر الحضاري لمحطات القاهرة.

كما أصدر المهندس أشرف رسلان تعليماته برفع كشك خدمة العملاء الموجود ببهو المحطة، واستبداله بآخر يواكب أحدث بأحدث النظم، مزوّد بالإمكانات التي تؤهله لتقديم الخدمة المرجوّة لجمهور الركاب.

وأثناء مرور رئيس الهيئة بالمحطة قام بزيارة متحف السكة الحديد من المدخل الجديد له على رصيف 1 بالمحطة، مُبديًا اعجباه بمستوى المتحف، وموجهًا لمسئوليه بضرورة اعداد خطة متكاملة لإظهار البعد التاريخي والجمالي للمتحف، لجذب الزوار من خلال الترويج لما يحويه المتحف من قطع تاريخية توثق عراقة المرفق.

وفي نهاية جولته، التقى رئيس الهيئة ببعض العاملين بالمحطة، موجهًا لهم تهانيه القلبية بمناسبة العام الجديد، وداعيًا إياهم لمواصلة العمل وأن يحمل العام الجديد خدمة أفضل للجمهور، تحوز رضاه وتدعم ثقته في مرفق السكة الحديد.