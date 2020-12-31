البابا تواضروس مهنئا بالعام الجديد: نتبع كل الإجراءات للحفاظ على الصحة

هنأ قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المسيحيين ببدء العام الجديد، فى فيديو اليوم الخميس، بثه المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوثذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني: "أهنكم ببداية العام الجديد وأعياد الميلاد ونبدأ هذا العام الجديد بالفرح والرجاء والأمل ،ونعرف أن عين الله علينا من أول السنة لأخرها وهو يقود خطواتنا".

وتابع البابا: "العالم كله يجتاز أزمة منذ عدة شهور ولكن نثق أننا فى أيدي الله لأنه ضابط الكل، لذا أنت وفرحان بالعام الجديد ستكون سنة حلوة وكل ما يصنعه الله خيرا فنحن كل يوم في الصباح نقول فلنشكر صانع الخيرات، فالله سترنا وأعننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا، ولنا أحباء رحلوا نصلى ونطلب صواتهم ولنا أحباء اصيبوا نصلي من أجل شفائهم ونتبع كل الإجراءات الممكنة من أجل الحفاظ على الصحة التي هي أغلي شئ ".

واستطرد البابا: "كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله كيف يكون ذلك؟ الله هو من يرتب، ودورك أنك تحب الله وتعرف أن هذه المحبة قوية وعاملة فيه ومخلص فيها، لذا أشترك معكم فى التهنئة في هذه المناسبات الجميلة ويد الله تعمل كل يوم وتدبر كل شئ ووعده أمين "أنا ومعكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر"، سنة يعطيكم بها الصحة والعافية والحماية والسلامة وليبارك فى كل أعمال تصنعونها".

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثانى، سوف يصلى فى الحادية عشرة من مساء اليوم، الخميس بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، صلوات نصف الليل والتسبحة يعقبها القداس الإلهى الذى ينتهى مع مطلع أول أيام العام الميلادى الجديد 2021.

وأوضحت الكنيسة فى بيان بأنه سيتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة.