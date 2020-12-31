فرانس فوتبول تضع محمد صلاح على صدارة التشكيل المثالي في قارة أفريقيا 2020

حل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في التشكيلة المثالية في قارة افريقيا لعام 2020 المختارة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فيما لم يقع الاختيار على أي من اللاعبين المحترفين أو المحليين المصريين في القائمة ليكون بذلك مهاجم الريدز ممثل الفراعنة الوحيد.

وعلقت "فرانس فوتبول: على أداء محمد صلاح قائلة: "احصائيات مجنونة للاعب المصري الذي قاد فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي، كما استطاع أن يسجل 13 هدفاً خلال الموسم الحالي قادته لتصدر ترتيب هدافي البريميرليج.

وأشارت الى أن الفرعون نجح في تسجيل 110 هدفاً و45 تمريرة حاسمة في 175 مباراة بجميع المسابقات، كما طالبت المجلة من محمد صلاح ضرورة التمسك بنفس الأداء والأرقام المميزة.

وجاء التشكيل الرسمي للقارة الافريقية كالتالي..

حراسة المرمى: أندريه أونانا (حارس مرمى منتخب الكاميرون ونادي أياكس الهولندي).

خط الدفاع: يوسف عطال (الجزائر/ نيس الفرنسي)، عيسى ميندي (الجزائر/ ريال بيتيس الإسباني)، كاليدو كوليبالي (السنغال/ نابولي الإيطالي)، أشرف حكيمي (المغرب/ بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الوسط: ويلفريد نديدي (نيجيريا/ ليستر سيتي الإنجليزي)، إسماعيل بن ناصر (الجزائر/ ميلان الإيطالي)، حكيم زياش (المغرب/ أياكس الهولندي).

الهجوم: رياض محرز (الجزائر/ مانشستر سيتي)، ساديو ماني (السنغال/ ليفربول) ومحمد صلاح (مصر/ ليفربول).

التشكيلة المثالية في افريقيا