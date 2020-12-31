القوى العاملة: تحصيل 705 آلاف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

أعلن وزير القوي العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات ورثة العامل "سمير.أ.ح.أ" ، والذى كان يعمل لدى مؤسسة عبد العزيز الملحم للمقاولات وبلغت 169 ألفًا و810 ريالات سعودية ، أي ما يوازي 704 آلاف و711 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى أصحاب الأعمال والشركات وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفين وإرسالها إلى ذويهم بمصر، قام المكتب بالتواصل مع إدارة مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاولات للاستعلام عن مستحقات العامل "سمير.أ.ح.أ"، والذى كان يعمل بالمؤسسة وتبين أن إجمالى مستحقاته النظامية و الأجور المتأخرة 169810 ريالا .

وأشار إلي أنه تم إصدار شيك بالمبالغ المستحقة لأمر السفير المصري بالمملكة وتم إيداعه بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض وتحويله إلى مصر لتسليمه لورثة المتوفى.