نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: يُحذر من التهاون في الالتزام بإجراءات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، جميع المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة خلال شهرى يناير وفبراير، وهما شهرى الذروة في الموجة الثانية، مؤكدًا أنه على الجميع أن يكون حريص على حياة أهله والمجتمع بشكل عام، متابعا: «مش عايزين تهوين أو تهويل في التعامل مع الأزمة ومش عايزين نهدر جهود الحكومة».

وأشاد "محسب" في بيان له، اليوم الخميس، بحزمة الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى تمثلت في إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، وتوقيع عقوبات على كل من لم يلتزم بارتداء الكمامة، مؤكدا أن المواطن سيظل هو محور الأحداث والحلقة الاساسية في التعامل مع هذه الأزمة، إجراءات بدون تطبيق من قبل المواطنين والتزام حقيقي على الأرض سينعكس بالسلب على المجتمع بصورة عامة.

وحذر عضو مجلس النواب، من تهاون بعض المواطنين في التعامل مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، على الرغم من تزايد الأعداد بشكل ملحوظ، وزيادة نسبة الإصابة، مما قد ينعكس على المنظومة الصحية، ويهدر الجهود التي تبذلها الدولة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، خاصة وأن الدور المجتمعى والوعى عليهما عامل أساسى للخروج من هذه الأزمة العالمية.

وهنأ النائب البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكافة أقباط مصر بمناسبة أعياد الميلاد، متمنيًا أن يعم الخير واليمن والبركات على كل المصريين.

