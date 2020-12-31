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محمد سياف - ابو ظبي - ننقل لكم تفاصيل تأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام، كان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قرر في اجتماع اليوم تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام.

تفاصيل تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام

كان مجلس الوزراء قد أكد أنه حرصا على سلامة كل المعلمين والطلاب، وافق مجلس الوزراء على مقترح تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك التربية والتعليم باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد.

كما قرر مجلس الوزراء تأجيل كافة الامتحانات والتي كان من المنتظر عقدها في الفصل الدراسي الحالي وذلك لما بعد نهاية إجازة نصف العام وتطبيق كل أنواع التعليم ومستوياته.

وجاء قرار مجلس الوزراء حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وكذلك المعلمين في ظل ارتفاع إصابات كورونا بين المواطنين ورغبة من الحكومة في إعطاء الطلاب إجازة من المنزل من أجل مزيدا من التركيز خلال الفترة المقبلة وحفاظا على صحتهم.

يذكر ان مديريات التربية والتعليم كانت قد وضعت جداول امتحانات نصف العام، وجاء القرار ليعيد الأمور لنصابها بعد تأجيل الإمتحانات لما بعد نهاية الفصل الدراسي الأول.