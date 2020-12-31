انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننقل لكم تفاصيل تأجيل امتحانات الترم الأول للفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام، كان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد قرر في اجتماع اليوم تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام.
تفاصيل تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام
كان مجلس الوزراء قد أكد أنه حرصا على سلامة كل المعلمين والطلاب، وافق مجلس الوزراء على مقترح تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك التربية والتعليم باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم عن بعد.
كما قرر مجلس الوزراء تأجيل كافة الامتحانات والتي كان من المنتظر عقدها في الفصل الدراسي الحالي وذلك لما بعد نهاية إجازة نصف العام وتطبيق كل أنواع التعليم ومستوياته.
وجاء قرار مجلس الوزراء حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب وكذلك المعلمين في ظل ارتفاع إصابات كورونا بين المواطنين ورغبة من الحكومة في إعطاء الطلاب إجازة من المنزل من أجل مزيدا من التركيز خلال الفترة المقبلة وحفاظا على صحتهم.
يذكر ان مديريات التربية والتعليم كانت قد وضعت جداول امتحانات نصف العام، وجاء القرار ليعيد الأمور لنصابها بعد تأجيل الإمتحانات لما بعد نهاية الفصل الدراسي الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.