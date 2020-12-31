انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً بالمستندات| تأجيل الامتحانات بالمدارس والجامعات واستكمال الدراسة عن بُعد بالفصل الدراسي الأول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وافق منذ قليل مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، على المقترح التي تقدمت به وزارتي التعليم العالمي والبحث العلمي والتربية والتعليم بشأن تأجيل الامتحانات، واستكمال تدريس المناهج عن بعد اعتباراً من السبت القادم وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول لعام الدراسي الجاري 2020-2021.

تأجيل الامتحانات بالمدارس والجامعات

حيث نص الاقتراح على استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الدنى من معايير إتمام جميع المناهج الدراسية، مع تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها خلال هذه الفصل الدراسي لما بعد إجازة نصف العام الدراسي، ويتم تطبيق ذلك على كافة أواع التعليم ومستوياته.

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وجاء قرار تأجيل الامتحانات في إطار مواجهة الحكومة لمصرية لتداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره بين جميع الطلاب والمواطنين داخل البلاد، وحرصاً منها على سلامة كافة المنتسبين للعملية التعليمية من الطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.