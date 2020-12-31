انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. تأجيل امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية و4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كانت هناك مطالب خلال الفترة الماضية بـ تأجيل امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية، وخاصة في ظل هذا الإنتشار الكبير لفيروس كورونا وزيادة الأعداد إلى مستويات كبيرة، وظهور سلالات جديدة من كورونا بالعديد من دول العالم.

تأجيل امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية

واليوم اجتمع مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة بالفعل على التأجيل، بعد تقدم وزيري التعليم والتعليم العالي.

ووافق مجلس الوزراء رسمياً على تأجيل امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية، وذلك لما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، وتطبيق القرار على كافة أنواع التعليم بجميع مستوياته.

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كما أصدر مجلس الوزراء قرارات أخرى لمواجهة كورونا خلال اجتماع اليوم، والتي جاءت كالتالي.

1- التعامل بحسم مع أي محاولة لإقامة احتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية.

2- تطبيق الغرامة والإجراءات القانونية حيال المخالفين.

3- مد فترة التصالح في مُخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل.

4- توجيهات رئاسية بالاعتماد على المُكوّن المحلي في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لتعميق التصنيع الوطني.