انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الوزراء يتخذ قرار جديد بشأن الامتحانات في المدارس والجامعات والتصالح في مخالفات البناء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، وذلك لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الاجتماع بتهنئة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة الوزراء أعضاء الحكومة وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

مجلس الوزراء يقرر تأجيل امتحانات نصف العام للمدارس والجامعات:-

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 (امتحانات نصف العام) لطلاب المدارس والجامعات والتي كان من المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، وذلك حرصاً على الطلاب وكافة المنتسبين من أعضاء العملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والمعلمين إلى ما بعد إجازة نصف العام أي في شهر فبراير المقبل.

كما قرر مجلس الوزراء أيضاً استكمال تدريس المناهج بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء كافة المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء بأن قرار تأجيل كافة الامتحانات بالمدارس والجامعات قد جاء بناء على المقترح الذي تقدمت به وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بأن يتم تأجيل امتحانات نصف العام لما بعد إجازة نصف العام والتي سوف تنتهي يوم 9 فبراير المقبل.

مجلس الوزراء يقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء:-

كذلك فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بصورة نهائية، بحيث ينتهي ذلك في أخر مارس المقبل.