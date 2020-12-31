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ترقية 6 كهنة للقمصية بدير العذراء مريم فى أسيوط

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مينا أشرف 2020-12-31 14:11 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماء الآباء الكهنة على النحو التالى..

1 - الراهب القمص تادرس الأورشليمى أمين دير العذراء بالجنادلة.

2 - القمص أنطونيوس مرقس كاهن كنيسة الشهيد أبى سيفين بالدوير.

3 - القمص مينا فوزى كاهن كنيسة السيدة العذراء بابوتيج.

4 - القمص بيشوى كامل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بأبوتيج.

5 - القمص أنجيلوس إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبوتيج.

6 - القمص شنودة عبد السيد كاهن كنيسة الشهيد ماريوحنا بدوينة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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