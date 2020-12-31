ترقية 6 كهنة للقمصية بدير العذراء مريم فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - وجاءت أسماء الآباء الكهنة على النحو التالى.. 1 - الراهب القمص تادرس الأورشليمى أمين دير العذراء بالجنادلة. 2 - القمص أنطونيوس مرقس كاهن كنيسة الشهيد أبى سيفين بالدوير. 3 - القمص مينا فوزى كاهن كنيسة السيدة العذراء بابوتيج. 4 - القمص بيشوى كامل كاهن كنيسة القديس مارمرقس بأبوتيج. 5 - القمص أنجيلوس إسحق كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبوتيج. 6 - القمص شنودة عبد السيد كاهن كنيسة الشهيد ماريوحنا بدوينة.

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