إسكان العاصمة الإدارية.. شقق وفيلات لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين "D1 وD8" بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها، بداية من يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الإثنين 5/7/2021.





وتعتبر الوحدات السكنية بالحى السكنى، جزء من عدة مشاريع تعمل عليها وزارة الإسكان، لتوفير نظام عمرانى مختلف، يجمع ما بين الحداثة والكلاسيكى ويناسب أذواق جميع المصريين.

ويضم الحى السكنى أكثر من 20 ألف شقة، بجانب المنطقة المركزية التى تضم أبراجًا شاهقة من ضمنها أعلى برج فى إفريقيا، بخلاف مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومبانى الحى الحكومى ومبنى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ويعتبر الحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس" التى تنفذه وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية أول المشروعات التى بدأ تنفيذها فى العاصمة الإدارية على 1016 فدانا، ويضم 8 مجاورات، ويتم تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنى مختلط، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وتعمل الوزارة، على إنشاء الفيلات والتاون هاوس بالمجاورتين الرابعة والخامسة بعدد 274 و211 فيلا وتاون هاوس على التوالى، حيث بلغ معدل الإنجاز فى المجاورة الرابعة 75% "فيلات وتاون هاوس".

فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلى فى العمارات السكنية بالمجاورة السابعة 70% بواقع 107 عمارات سكنية، 3160 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من العمارات السكنية بالمجاورة الثامنة بعدد 136 عمارة سكنية، 3896 وحدة سكنية.

وتعمل الحكومة أيضا على تنفيذ الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، ووصل متوسط نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية بها 82 %، ومتوسط نسبة الإنجاز لأعمال التشطيبات 17 %، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.