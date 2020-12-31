وزير التعليم: لن يكون هناك تعطيل للدراسة ولكن سيتم استكمالها من المنزل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، الآن، أنه "لن يكون هناك تعطيل للدراسة ولكن سيتم استكمالها من المنزل"، موضحا أن التعليم عن بعد يتعلق باستخدام مصادر مختلفة لاستكمال العام الدراسى.

وأشار شوقى، إلى أن الحكومة لديه منصات إلكترونية متعددة لاستكمال العام الدراسى.