عاجل.. السيسى يوجه باستكمال الدراسة لـ أسبوعين من المنزل اعتبارا من 2 يناير

جدة - نرمين السيد - كما وجه الرئيس السيسى بإجراء امتحانات المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل بنظام التابلت.

كما أصدر الرئيس توجيها بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار أعداد الإصابات بكورونا، أو تأجيلها للعام الدراسى الثانى.

كما قرر الرئيس السيسى، أن تكون الإجازة من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين.