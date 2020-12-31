جدة - نرمين السيد - كما وجه الرئيس السيسى بإجراء امتحانات المرحلة الثانوية "أولى وثانية" من المنزل بنظام التابلت.
كما أصدر الرئيس توجيها بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار أعداد الإصابات بكورونا، أو تأجيلها للعام الدراسى الثانى.
كما قرر الرئيس السيسى، أن تكون الإجازة من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه باستكمال الدراسة لـ أسبوعين من المنزل اعتبارا من 2 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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