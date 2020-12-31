صور.. النائب العام ورئيس «النقض» يفتتحان معهد البحوث الجنائية بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار حماده الصاوى النائب العام، أمس الأربعاء، افتتاح مبنى "معهد البحوث الجنائية والتدريب" بالنيابة العامة بمدينة الشروق، بعد تطوير بنيته الأساسية وزيادة قاعات المحاضرات والبحث فيه، ودعمه بكل وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة، بحضور المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، والمستشار فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة





ووفقا لبيان صدر اليوم، أذن النائب العام عبر تقنية الاجتماع المرئى عن بعد Video conference بتشغيل ثلاثة مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بالأقصر وطنطا ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة، والتى خُصّصت لتقديم خدماتها إلى المواطنين خاصة الخدمات التى تدعم حقوق المرأة، كما خُصصت فيها مكاتب مستقلة لتقديم الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة توفيرًا لكافة سُبل الراحة لهم.

وقد سبق أن أذن المستشار النائب العام بتشغيل مكتب رقمى لخدمات نيابة الأسرة بمحافظة الإسكندرية وأمر "إدارة النيابات" بإنشاء مكاتب مماثلة على مستوى الجمهورية. وعلى هامش الافتتاح التقى المستشار النائب العام أعضاء إدارة النيابات بمكتب النائب العام، وأثنى على ما بذلوه من أعمال تطوير مبنى مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة والنيابات ومكاتب واستراحات أعضاء النيابة العامة والموظفين وإدارات مكتب النائب العام على مستوى الجمهورية فى غضون 3 أشهر فقط.

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