بعد قليل.. مؤتمر لوزير التعليم لشرح خطة تأجيل امتحانات التيرم الأول لما...

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل .. مؤتمراً صحفياً سيتم بثه مباشرة عبر التليفزيون المصري ، لشرح كيفية استكمال المحتوي التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات العلاقة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية لما بعد إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2020/2021 ،اي لما بعد تاريخ ١٨فبراير حال استقرار حالات الإصابات بفيروس كورونا .