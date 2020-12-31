الرئيس السيسى: امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار...

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل بداية من 2 يناير المقبل. كما وجه بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وإجراء الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى بالمنزل عن طريق التابلت. جاء ذلك فى خبر عاجل، منذ قليل، أفادت به فضائية "إكسترا نيوز".

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