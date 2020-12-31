اعتبارا من الثاني من يناير المقبل .. الرئيس السيسى يوجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل. كما وجه الرئيس بإجراء امتحانات المرحلة الثانوية اولى وثانية من المنزل بنظام التابلت.

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