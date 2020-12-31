الرئيس السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل.
كما وجه بإقامة امتحان المرحلة الثانوية (أولى وتانية) من المنزل بنظام التابلت.
ووجه باجراء الامتحانات بعد إجازة منتصف العام الدراسي في حالة استقرار أعداد الاصابات بكورونا أو تأجيلها للفصل الدراسي الثاني.
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