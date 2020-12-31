السيسي يوجه بإجراء امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء امتحان المرحلة الثانوية أولى وثانية من المنزل بنظام التابلت. كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب أجازة منتصف العام، حال استقرار أعداد الإصابات بكورونا أو تأجيلها للعام الدراسى الثاني.

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