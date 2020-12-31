إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

أصيب الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بفيروس كورونا، لتنضم إلي عدد من الإعلاميين والفنانين ممن أصيبوا بفيروس كورونا، ومنهم النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي. وكان أعلن الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استقرار حالة الإعلامي وائل الإبراشي، وعودته إلى منزله، ويستعد للعودة للعمل خلال أيام قليلة.

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