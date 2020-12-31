وزير التعليم: امتحانات الترم الأول ستكون بعد 20 فبراير

قال طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية أكدت حرصها على أعضاء المنظومة التعليمية ثم المعلمين والإدرايين، موضحا أنه فى ظل جائجة كورونا استثمرت الدولة كثيرا لاسكمال العام الدراسى رغم ظروف الجائحة، وبهعد مشاورات كثيرة من التعليم العالى ودولة رئيس الوزراء تم التوافق على حزمة من الاجراءات وفقا لتةجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منها تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وأوضح الوزير كان من المفترض أن تبدأ الامتحانات منتصف العام 23 يناير ولكن وجدنا إجراء تعديل فى الخريطة لترحيل الامتحانات بعد 20 فبراير، مشيرا إلى أن القرار المهم هو عدم ذهاب الطلاب إلى المدارس فى جميع أنواعها والتعليم العالى والحضور يتوقف من 2 يناير المقبل.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسى من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبلين، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل.

كانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.