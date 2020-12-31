آراء المواطنين حول فرض غرامة فورية 50 جنيها على عدم ارتداء الكمامة.. فيديو

بعد زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة الماضية قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي فض غرامة فورية 50 جنيها علي من لا يرتدي الكمامة وذلك حرصا منه علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من اعداد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا.

ورصدت عدسة صدي البلد اراء المواطنين حول فرض الغرامة الفورية 50 جنيها على عدم إرتداء الكمامة.

وقال عمرو محمد احد المواطنين : كان يجب تطبيق الغرامة من قبل لتقليل فرصة الاصابة بين المواطنين وخاصة في المواصلات العامة.

وأكد أمجد إبراهيم: شئ مفيد جدا وجود الغرامة الفورية لحث المواطنين علي ارتداء الكمامة بشكل اكبر وتطبيق الاجراءات الاحترازية.

واضافت ايمان خالد : قرار ممتاز لانه في مصلحة الشعب وجود غرامة لاجبار الجميع علي ارتداء الكمامات في كافة الاوقات.

وأوضح محمد عماد : قرار موفق وخاصة بسبب الزيادة في عداد الاصابات في الايام السابقة بشكلا كبير وكان اجباري قرار حاز بشئن الحد من الاصابات.

وأشار مجدي إسماعيل : قرار موفق ومناسب جدا في الفترة الحالية وخاصة بسبب زيادة عدد الاصابات بشكلا كبير وعدم التزام بعضا من الناس علي ارتداء الكمامات.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.