تخطت سعر الذهب.. نكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

يستغيث المزراعون من قلة كميات الأسمدة المدعمة التي تقدمها الحكومة ومن احتكار كبار التجار لها ما يرميهم في مستنقع السوق السوداء الذي يسوده الجشع وارتفاع الأسعار ٠

وفى هذا الصدد ، يقول الدكتور عبدالباسط العقيلى استشارى خصوبة الأراضى وتغذية النبات ، إن الدولة تدعم السماد للمزارع ولكنها لاتكفي احتياجات الفلاحين الزراعية ، موضحا أن المشكلة ترجع إلي صرف الدولة الأسمدة المدعمة لمن يمتلك الحيازة الزراعية وليس المستأجر ، وبالتالى بيبعها صاحب الحيازة ولايستفيد بها الفلاح المستأجر .

وأشار " العقيلى" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، إلي أن هناك ارتفاع فى أسعار بعض الأسمدة والبذور بالسوق السودا خاصة بذور الخضروات حتى وصل سعر جرام بذور الفلفل أكثر من جرام الذهب ، مؤكدا أننا نستورد 98 % من بذور الخضروات وننتج 99 % من بذور المحاصيل الاستراتيجية لذا أصدر الرئيس السيسي تعليمات بالبدء فى إنتاج تقاوى 10 أصناف من الخضروات .

وكشف "،استشارى خصوبة الأراضي والمياه " عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والتى من أهمها توقف حركة التصدير بسبب جائحة كورونا ، حيث أن التصدير ينشط الأسعار بسبب التنافس .

وتابع قائلا :" الإقبال الشديد على شراء البذور من أهم أسباب ارتفاع الأسعار ، لذا نناشد الفلاحين بشراء البذور التى ليس هنام إقبال عليها حتى لايقل المعروض ويزيد الطلب وبالتالى ترتفع الأسعار " .

ونوه إلي أن غياب ضمير التجار سبب أساسي فى غلاء أسعار الأسمدة ، إذ يحتكرونها ويضطر الفلاح لشراؤها بتلك الأسعار ، كذلك العشوائية فى الزراعة فلايوجد اتجاه أو خريطة يزرع بها الفلاح سبب رئيسي أيضا .

وأكد أن هناك رقابة شديدة على المبيدات المغشوشة ،مشيدا بدرو وزارة الزراعة فى ضبط آلالاف الأطنان المغشوشة من المبيدات ، مؤكدا أن الدولة تقوم بواجباتها تجاه الفلاح وقى خدمته لأن الزراعة من أهم القطاعات فى مصر .