دورة تدريبية حول كيفية إنشاء منحل كمشروع إنتاجى صغير

ينظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان " إنشاء منحل كمشروع إنتاجى صغير " خلال الفترة من ٤ - ٥ يناير ٢٠٢١ .

يأتى ذلك إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنشر فكر التوسع فى اقامة مشروعات صغيرة للشباب في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطه به وتشجيعهم على العمل الحر للاسهام في حل مشكلة البطالة وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة لما لنحل العسل من أهمية في حياة الإنسان وغذاءه من ناحية منتجاته مثل العسل وغذاء الملكات وشمع العسل وحبوب اللقاح والبروبوليس وسم النحل والتي لها دور كبير كغذاء وعلاج بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه النحل في زيادة إنتاجية المحاصيل من خلال عملية التلقيح التي تتم بواسطة النحل .

وترجع أهمية هذه الدورة أيضا في انها تساهم في خلق فرص عمل للشباب والخريجين من خلال إنشاء منحل كٱحد المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمربحة في نفس الوقت حيث لا تحتاج إلي رأس مال كبير ودورة رأس المال فيها سريعة .

ويحاضر في هذه الدورة خبراء متخصصون ومتميزون من اساتذة قسم بحوث النحل بالمعهد وتشتمل محاور الدورة على التعرف على كيفية إنشاء منحل وطرق تربية النحل وأنواعه واعمال النحالة وماهى المنتجات المختلفة لنحل العسل وفوائدها.

يشار إلى أنه سيتم خلال الدورة مراعاة لكافة الإجراءات الاحترازية تجاه فيرس كورونا.