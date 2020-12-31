وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه جار فحص الزرافة "زيزو" لمعرفة سبب الوفاة الحقيقية، مشيرا إلى أنه يتم رعاية الزرافات منذ قدومها أفضل رعاية.
وأوضح مصدر بوزارة الزراعة، أنه تم إغلاق بيت الزرافة أمام الزوار لمعرفة سبب الوفاة، منوها إلى أنه تم فرض سياج على البيت وتشكيل لجنة من هيئة الخدمات البيطرية وأطباء الحديقة لإعداد تقرير طبى حول الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الزرافة "زيزو" بعد أيام من وصولها من جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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