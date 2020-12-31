وفاة الزرافة "زيزو" بعد أيام من وصولها من جنوب إفريقيا

أكد أحمد إبراهيم مستشار وزارة الزراعة، أن ذكر الزرافة القادم من جنوب إفريقيا توفى صباح اليوم، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يظهر عليه أى أعراض مرضية.

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه جار فحص الزرافة "زيزو" لمعرفة سبب الوفاة الحقيقية، مشيرا إلى أنه يتم رعاية الزرافات منذ قدومها أفضل رعاية.

وأوضح مصدر بوزارة الزراعة، أنه تم إغلاق بيت الزرافة أمام الزوار لمعرفة سبب الوفاة، منوها إلى أنه تم فرض سياج على البيت وتشكيل لجنة من هيئة الخدمات البيطرية وأطباء الحديقة لإعداد تقرير طبى حول الواقعة.