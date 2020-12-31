نحات سن القلم: إهداء 5 قطع للعرض بشكل دائم في متحف الفن الإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة - توافد الجمهور على معرض "كنوز من رصاص" المقام بمتحف الفن الإسلامي وهو أول معرض من نوعه في مصر والشرق الأوسط لمنحوتات على سن القلم الرصاص.

وقال إبراهيم بلال فنان النحت على سن القلم الرصاص إن أول هذا المعرض هو أول معارضه والذي استضافه متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

وأشار بلال إلى أن المعرض هو الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط والمقام بمعايير عالمية، المعرض مقام لمدة اسبوعين ويضم ٢٠ قطة من أندر وأشهر القطع الأثرية الموجودة في متحف الفن الاسلامي،

وأمد بلال أن بدايته كانت في متحف رشيد الوطني عندما استضافه المتحف بأول ورشة من نوعها للنحت على سن القلم الرصاص عام ٢٠١٨

ووجه بلال الشكر للقسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي بقيادة الدكتورة رشا جمال وللدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي.

وختم بلال تصريحاته قائلًا إنه سيتم إهداء ٥ قطع للعرض بشكل دائم في متحف الفن الاسلامي.