نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن تعاد كافة المناسبات على مصرنا الحبيبة بكل الخير والحب والسلام.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد فضيلة الإمام الأكبر أن مصر ضربت نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين، ووقفت وحدتهم سدًا منيعًا في وجه كل محاولات إثارة الفتنة.

وفي نهاية الاتصال، تبادل فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس الدعوات أن يرفع الله عن الإنسانية الوباء والبلاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الطواقم الطبية حول العالم من كل مكروه وسوء، وأن يوفق العلماء والباحثين والشركات المنتجة لتوفير ما يكفي من اللقاحات حتى تستقر الحياة وتنعم البشرية جمعاء بالأمن والاستقرار.

