الدكتور علي عبد العال يعزي النائب محمد زايد في وفاة والدته

تقدم رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بصادق المواساة والتعازي للنائب محمد زايد، عضو مجلس النواب، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

وفاة والدة النائب محمد زايد

وفي نعي تصدرته الآية الكريمة " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، عن أمانيه في أن يلهم النائب محمد زايد وأسرته الصبر والسوان.

رئيس مجلس النواب يعزي المستشار أحمد سعد في وفاة والدته

وتوجه عبدالعال بسؤاله للمولى، أن يتغمد والدة محمد زايد،بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وأنهت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، إجراءات استقبال النواب الجدد لبرلمان 2015، حيث تسلموا كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، فيما من المنتظر أن تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية بعد موعد لاحق ليوم 9 يناير حيث ينتهي مجلس النواب 2015 بحسب المدة الدستورية المحددة بـ5سنوات وفق الدستور .