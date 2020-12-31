"بي بي سي" تعلن التشكيل المثالي لـ2020 بدون صلاح والسبب!

كشفت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن أفضل تشكيل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الحالي 2020، قبل ساعات من انتهاء عام كارثي بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بداية العام المنقضي.

وأعلنت شبكة "بي بي سي"، عن التشكيل النهائي والمثالي لعام 2020 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يأتي أختيارهم بناء على تألقهم طوال الموسم الماضي مع فرقهم.

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تشكيل بي بي سي المثالي لعام 2020 تشكيل بي بي سي المثالي لعام 2020 وضم التشكيل كلاً من: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: روبرتسون، فابينيو، مينجز، أرنولد. الوسط: جريليش، فرنانديز، هندرسون. الهجوم: سون، كالفيرت لوين، ماني. و غاب النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن التشكيل، حيث أختار كروكس محلل الإداء لدى شبكة بي بي سي زميله، ساديو ماني، في مركز الجناح الأيمن. ويرى كروكس عدم اختياره لجناح ليفربول، محمد صلاح، وقال: "لم يكن في مستواه الفني عندما عاد الموسم الماضي بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى معاناة الفريق أمام العديد من المنافسين، ولكن ماني كان متألقًا في تلك الفترة بالإضافة إلى مساهماته الرائعة منذ بداية الموسم الحالي". اقرأ ايضا: تعرف على سبب غياب لاعب الأهلي عن مباراة الغد