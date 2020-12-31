الفنان حجازي متقال والفنانة مروة ناجي ضيوف رامي رضوان في مساءdmc في أول أيام العام الجديد

الإعلامي رامي رضوان مقدم برتامج مساء دي إم سي
يحل الفنان حجازي متقال والفنانة مروة ناجي ضيوف على الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء dmcغدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءا على قناة dmc، في إطار احتفالات رأس السنة
برنامج مساء دي إم سي يحتفل برأس السنة
ويقدم برنامج مساءdmc سهرة خاصة في أول أيام العام الجديد جمعت بين أغانى زمن الفن الجميل و الفلكور الصعيدى تبدأ على انغام الفلكور الشعبى الصعيدى مع الفنان حجازى متقال وفرقتة الموسيقية و تنتهى بالغناء الطربي الاصيل مع الفنانة مروة ناجى بباقة من اجمل اغانى كوكب الشرق ام كلثوم احتفالا بذكرى ميلادها.
المشروعات الفنية لحجازي متقال
وخلال هذه السهرة الغنائية الخاصة يكشف ضيوف البرنامج للإعلامي رامي رضوان مشروعاتهم الفنية في المستقبل وأهم التحديات التي قابلتهم خلال مسيرتهم الفنية .
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