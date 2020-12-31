اليسا تودع 2020 بـ رسالة قاسية "صورة"

ودعت النجمة اللبنانية اليسا، عام 2020 برسالة قاسية أكدت من خلالها أن ذاك العام هو الأسوأ في تاريخ البشرية، لافتة إلى أن عام 2020 شهد الكثير من الأزمات والمحن على الصعيد العالمي.

وأعربت إليسا، عن أملها في أن يكون العام الجديد أفضل على الجميع، وأن يحمل آمال جديدة للشعوب التي عانات خلال عام 2020.

وقالت إليسا، في آخر رسائلها عن عام 2020 من خلال تغريده عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لن يأتي في تاريخ البشرية أسوأ من عام 2020 بكل المآسي والويلات التي شهدها.. هذا ما يجعلنا على الأقل نتأمل أن يكون العام المقبل أفضل على الجميع، ليحمل الأمل للشعوب والراحة للناس.. وداعا 2020 غير مأسوف عليكِ".

وفي وقت سابق، عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن أمنيتها بأن تكون ليلة عيد الميلاد بداية جديدة لانتهاء الأزمات التي يمرون بها من خلال الصلاة، وغردت اليسا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "ليلة عيد الميلاد ليلة صلاة ورجاء.. ورغم كل اللى مرينا به، اليوم خلونا نصلى، لكل عائلات الشهداء، لكل الفقراء والمحتاجين، لكل الناس اللي عاشوا الويلات هذه السنة.. يمكن مشاكل الحياة نسّتنا الإيمان، الليلة خلينا نستعيد الايمان لأن الصلاة بتعمل عجايب".

وكانت قد أكدت الفنانة اللبنانية إليسا أنها استعدت للاحتفال بالكريسماس، وفقًا للكنيسة الغربية التي احتفلت بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر، لافتة الانتباه لعدم مقدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، قائلة، "لا يسعنى إلا التفكير في عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام أهالى الشهداء والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى فى الصلاة لهم ".

وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى" بتويتر"، "نحن جميعًا نستعد لعيد الميلاد ولكن لا يسعنى إلا التفكير فى عدم قدرة الجميع على الاحتفال هذا العام، أهالى الشهداء، والذين فقدوا بيوتهم ومستقبلهم، انضموا إلى في الصلاة لهم".