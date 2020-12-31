كهربا وهاني ضمن إيجابية مسحة رباعي الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أيجابية مسحة الثلاثي، محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، وأكرم توفيق لاعب وسط الفريق، ومروان محسن مهاجم الفريق، بالإضافة لمحمد هاني ظهير أيمن الفريق لتتسبب مسحة رباعي الأهلي في غيابهم عن مباراة الغد أمام وادي دجلة.

كورونا تضرب الأهلي

وأكد عبدالحفيظ أن الرباعي المصاب سيخضع للبرتوكول العلاجي المتبع من أجل شفاء اللاعبين والعودة من جديد للمشاركة في مبارايات الفريق الفترة القادمة.

كما واصل عبد الحفيظ أن اللاعب محمد مجدي أفشة صانع العاب الفريق سيخضع لمسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة اللاعب وهو إجراء طبيعي ومتبع ضمن البرتوكول الطبي.

يصبح عدد إجمالي المصابين بكورونا ضمن صفوف الأهلي 5 لاعبين في ظل عدم شفاء اللاعب عمرو السولية من الإصابه بفيروس كورونا.

يذكر أن كهربا أصيب في الفترة الماضية بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي قبل أن يتعافى اللاعب ويعود للمباريات من جديد لكن سرعان ماعاد الفيروس لكهربا من جديد.

ويواجه الأهلي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسه عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يدخل الأهلي اللقاء برصيد 9 نقاط يحتل بهم المركز الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتازخلف الجونة المتصدر لجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويسعى الأهلي للعودة من جديد للصدارة من خلال بوابة وادي دجلة.

فيما يسعى وادجي دجلة الخروج من المؤخرة والدخول للمنتصف، حيث يحتل الغزلان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 4 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات سابقة.

أخر مباريات الفريقين

فاز الأهلي في أخر مباراة له علي حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 4 اهداف مقابل لا شئ، أحرز أهداف الأهلي محمود كهربا الذي يغيب عن مباراة الغد لإصابته بفيروس كورونا، وأضاف الثاني محمد شريف مهاجم الفريق ومتصدر جدول هدافي الفريق، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث فيما أضاف الرابع أكرم توفيق لاعب وسط ميدان الفريق.

وخسر وادي دجلة أخر مباراة له أمام سموحة بهدفيين مقابل هدف وحيد ضمن احداث الجولة السابقة للدوري المصري الممتاز، سجل أمير عادل هدف دجلة الوحيد في الدقيقه 2 من أحداث مباراة الفريق.