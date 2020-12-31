كهربا وهاني ضمن إيجابية مسحة رباعي الأهلي

كهربا-ارشيفية
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أيجابية مسحة الثلاثي، محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الفريق، وأكرم توفيق لاعب وسط الفريق، ومروان محسن مهاجم الفريق، بالإضافة لمحمد هاني ظهير أيمن الفريق لتتسبب مسحة رباعي الأهلي في غيابهم عن مباراة الغد أمام وادي دجلة.
كورونا تضرب الأهلي
وأكد عبدالحفيظ أن الرباعي المصاب سيخضع للبرتوكول العلاجي المتبع من أجل شفاء اللاعبين والعودة من جديد للمشاركة في مبارايات الفريق الفترة القادمة.
كما واصل عبد الحفيظ أن اللاعب محمد مجدي أفشة صانع العاب الفريق سيخضع لمسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة اللاعب وهو إجراء طبيعي ومتبع ضمن البرتوكول الطبي.
يصبح عدد إجمالي المصابين بكورونا ضمن صفوف الأهلي 5 لاعبين في ظل عدم شفاء اللاعب عمرو السولية من الإصابه بفيروس كورونا.
يذكر أن كهربا أصيب في الفترة الماضية بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي قبل أن يتعافى اللاعب ويعود للمباريات من جديد لكن سرعان ماعاد الفيروس لكهربا من جديد.
ويواجه الأهلي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسه عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد.
ترتيب الأهلي في الدوري المصري
يدخل الأهلي اللقاء برصيد 9 نقاط يحتل بهم المركز الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتازخلف الجونة المتصدر لجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويسعى الأهلي للعودة من جديد للصدارة من خلال بوابة وادي دجلة.
فيما يسعى وادجي دجلة الخروج من المؤخرة والدخول للمنتصف، حيث يحتل الغزلان المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 4 نقاط جمعهم من ثلاث مباريات سابقة.
أخر مباريات الفريقين
فاز الأهلي في أخر مباراة له علي حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 4 اهداف مقابل لا شئ، أحرز أهداف الأهلي محمود كهربا الذي يغيب عن مباراة الغد لإصابته بفيروس كورونا، وأضاف الثاني محمد شريف مهاجم الفريق ومتصدر جدول هدافي الفريق، وسجل حسين الشحات الهدف الثالث فيما أضاف الرابع أكرم توفيق لاعب وسط ميدان الفريق.
وخسر وادي دجلة أخر مباراة له أمام سموحة بهدفيين مقابل هدف وحيد ضمن احداث الجولة السابقة للدوري المصري الممتاز، سجل أمير عادل هدف دجلة الوحيد في الدقيقه 2 من أحداث مباراة الفريق.
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